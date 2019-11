[Pierrot Dupuy] St-Denis : Et si Ericka Bareigts remplaçait Gilbert Annette aux municipales?

Le 14/11/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1743

Gilbert Annette devait annoncer sa candidature ce soir lors d'un meeting à la Cité des Arts à Saint-Denis.



Aux dernières nouvelles, il n'en sera rien. Cette annonce serait remise à plus tard, à l'occasion d'une conférence de presse.



Dans le même temps, certains petits malins remarquent que la Com' de la mairie de Saint-Denis met énormément en avant, depuis quelque temps, Ericka Bareigts.



Ce matin encore, elle a inauguré une centrale photovoltaïque. L'occasion d'inviter toute la presse...



Il n'en fallait pas plus pour que les mêmes petits malins n'imaginent une candidature surprise d'Ericka Bareigts en lieu et place de Gilbert Annette.



En fait, on assiste à une sorte de jeu du chat et de la souris entre le maire de Saint-Denis et le président de la Région. Gilbert Annette a toujours dit : Si c'est Didier Robert qui est candidat, c'est moi qui y vais. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est Ericka.



Il faut dire que Gilbert Annette est conscient de la fragilité d'Ericka Bareigts qui, contrairement à ce que pourraient penser les personnes pas très au fait des affaires dionysiennes, n'est pas très appréciée des militants socialistes de base.



D'où sa décision de se présenter en personne s'il devait affronter un candidat de taille comme Didier Robert.



Problème : Didier Robert a manifestement décidé d'attendre que Gilbert Annette annonce sa candidature avant de se dévoiler.



Et Gilbert Annette a l'air de vouloir en faire de même.



Ce petit jeu-là peut durer longtemps...