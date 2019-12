Pierrot Dupuy] St-Denis : La candidature d'Ericka Bareigts se renforce de jour en jour

Le 08/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 456

Gilbert Annette a commandé un sondage dans lequel il était demandé aux Dionysiens qui était le mieux placé entre Ericka Bareigts et lui même pour défendre les couleurs du parti socialiste à Saint-Denis.



Les résultats ont été sans appel : A toutes les questions posées, quels que soient les critères retenus, Ericka Bareigts supplantait largement le maire sortant.



On comprend mieux maintenant pourquoi c'est Ericka Bareigts que la communication de la mairie met systématiquement en avant. Pas plus tard que samedi soir, à l'occasion du marché de nuit, sur le Barachois.



D'après le premier cercle de Gilbert Annette, ce serait donc l'actuelle députée de la 1ère circonscription qui mènerait le combat les 15 et 22 mars prochains.