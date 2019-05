[Pierrot Dupuy] St-Denis: Le gardiennage à la mairie, une affaire de famille qui rapporte gros

Le 09/05/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 4020

Johan Calapaya est agent de sécurité titulaire au Cabinet de Gilbert Annette, à la mairie de Saint-Denis. Faut croire que ça rapporte bien puisqu'il vient de s'acheter une BMW X6 blanche à 120.000€. Nous en sommes ravis pour lui.



Mickaël Francourt, Mike de son petit nom, est de son côté responsable du gardiennage de la ville.



Par le plus grand des hasards, Mickaël Francourt, en sa qualité de responsable, recommande les marchés de gardiennage de la ville a deux sociétés de gardiennage, Aeros et Speg.



Or, Aeros appartient à Martine, l'épouse de Johan Calapaya, vous savez, l'agent de sécurité du Cabinet qui roule en X6. Faut croire que les marchés de la mairie, ça rapporte...



Et Speg à son beau-frère, le frère de Martine.



Le hasard fait bien les choses.



Et ne croyez pas que le maire désapprouve le travail de Mickaël Francourt. Ce dernier, à la différence de Johan Calapaya, n'est pas titulaire de son poste. Il est juste en CDD, en catégorie B plus précisément. Or, les élections municipales approchent à grand pas et on ne sait pas quel en sera le résultat. Du coup, on CDIse les "bons soldats".



Ce n'est pas par hasard que j'utilise le terme de "bons soldats". Des agents de sécurité, avant on parlait plus crûment de nervis, sont une denrée très recherchée pendant une campagne électorale.



Du coup, la mairie essaie de CDIser Mickaël Francourt. Sauf qu'il y a un hic. La seule façon pour un contrat CDD en catégorie B de se faire CDIser est de passer un concours.



Faut croire que le niveau d'études de Mickaël Francourt ne le permet pas puisque la mairie fait des pieds et des mains auprès de la Préfecture pour faire une exception. Sans résultats pour le moment.



Du coup, Mickaël Francourt se vante auprès de ses amis que quoi qu'il arrive, le maire va trouver une solution. Du style de le faire passer de la catégorie B à la C, où le concours n'est plus obligatoire. Et une fois CDIsé, il connait déjà son salaire: entre 2.800 et 3.000€ par mois...