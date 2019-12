[Pierrot Dupuy] St-Denis : Premier meeting de Nassimah Dindar devant 400 militants

Le 07/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 85

Nassimah Dindar a tenu cet après-midi son premier meeting de campagne dans la salle Candin à Saint-Denis, devant environ 400 militants.

Les apparences sont parfois trompeuses. Contrairement à ce que vous pourriez croire, les policiers ne sont pas intervenus cet après-midi en plein meeting de Nassimah Dindar pour arrêter un certain nombre de personnes présentes, dont Ibrahim Dindar, le mari de la candidate que l'on reconnait à gauche sur la photo.



Non, il s'agit simplement d'un hypnotiseur qui a animé l'un des spectacles qui ont précédé la prise de parole de la candidate. Il a été demandé à quelques volontaires de monter sur le podium et de croiser les mains au dessus de leurs têtes. Après l'intervention de l'artiste, il leur était impossible de mouvoir leurs doigts. Et ce n'est qu'après que l'hypnotiseur ait touché leurs mains qu'ils ont pu les séparer.



Ce qui a fait dire aux moucateurs présents que Nassimah Dindar avait l'intention d'hypnotiser les électeurs dionysiens pour les amener à voter pour elle.



Plus sérieusement, celle qui est encore sénatrice a présenté son programme devant une salle clairsemée. A peine 400 personnes présentes dans une salle qui peut en contenir beaucoup plus. La candidate UDI attendait-elle plus de militants?



Quoi qu'il en soit, le choix de la salle Candin apparait comme une faute de stratégie. 400 personnes, ce n'est pas énorme mais c'est correct. Dans une petite salle, c'était assez donner une impression de foule. Là, ce que l'on retient,, c'est que la salle était aux trois-quart vide...



Autre constat : A part son mari Ibrahim Dindar, aucune tête connue n'était présente pour soutenir la candidature de Nassimah Dindar. Aucun élu de l'actuelle opposition municipale, aucun conseiller général ou régional, aucun parlementaire.



Un premier échec pour celle qui est encore sénatrice et qui était, il n'y a pas encore si longtemps, présidente du conseil général.