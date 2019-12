[Pierrot Dupuy] St-Denis : Qui doute encore de la candidature de Didier Robert ?

Le 15/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 971

Didier Robert n'avait pas choisi par hasard la date du "rassemblement populaire", ce matin, à la Trinité : Le 15 décembre, soit très exactement trois mois, jour pour jour, avant le premier tour des élections municipales.



Il s'agissait officiellement d'un "rassemblement populaire" autour d'un pique-nique partage, et non pas d'un meeting de lancement de campagne électorale. Pourtant, personne n'a été dupe : on a bel et bien assisté ce matin au lancement officiel de la campagne électorale du président de la Région à Saint-Denis.



Tout dans le discours qu'il a prononcé indique qu'il sera candidat, même s'il se refuse encore pour le moment à prononcer les mots fatidiques. Les observateurs retiendront cependant certaines petites phrases, et notamment le "Je rêve de la mairie de Saint-Denis" qu'il a lâché à un moment.



Mais ce sont surtout les critiques lancées contre l'équipe en place qui laissent à penser à un meeting de campagne : Il a dénoncé la "politique de clan" de l'équipe du maire sortant, qu'il a également qualifié de "copains-coquins".



A écouter le président de Région, Saint-Denis est en panne : "Les chantiers dionysiens sont à l’abandon. En douze ans, aucun projet sérieux n’a abouti". Et il a cité par exemple l'incapacité de l'équipe de Gilbert Annette de réaliser le projet de l'Espace Océan, ou le blocage inexplicable de la mairie de Saint-Denis dans le dossier de la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis, qui va causer de gros problèmes de circulation lorsque la NRL sera livrée.



Environ 1.600 personnes ont assisté, à un moment ou un autre, au rassemblement. Il y avait en permanence environ 1.000 personnes sur le site de la Trinité, mais nombreux sont ceux qui ne restaient qu'un moment tandis que d'autres arrivaient. La manifestation avait commencé dès 10 heures le matin et s'est achevée en début d'après-midi, après un pique-nique partagé sous un soleil de feu. Les quelques arbres du parc de la Trinité étaient autant d'oasis sous lesquels les familles cherchaient à se protéger.



Il était environ 13 heures lorsque Didier Robert a prononcé son discours. Une amorce de programme électoral.



Il a commencé par demander à l'ensemble des militants d'être exemplaires en terme de générosité, en donnant un exemple concret : il s'est engagé à permettre à tous les Dionysiens vivant actuellement dans des logements sociaux en tant que locataires d'acquérir leurs logements, "en prenant en compte les loyers qu'ils ont déjà versés".



Il a promis de redonner un dynamisme économique à Saint-Denis, pour créer des emplois. En créant par exemple des commerces de proximité et des relais des différentes administrations dans chaque quartier.



L'écologie a également été très présente dans le discours, avec la volonté de faire de Saint-Denis une ville zéro déchets, pour participer, à notre niveau, au sauvetage de la planète.



Enfin, il a conclu en affirmant sa volonté de faire de Saint-Denis la capitale culturelle de la Créolité, en permettant aux artistes de toutes les disciplines de s'exprimer et de rayonner.



Les prémices du futur programme électoral.



Qui peut encore douter que Didier Robert sera candidat à Saint-Denis ?