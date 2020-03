[Pierrot Dupuy] St-Paul : Un sondage donne Bello largement gagnante : Le bourrage de crânes continue...

Le 02/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 195

Réunion 1ère a provoqué l'émoi à Saint-Paul aujourd'hui en publiant un sondage plaçant Huguette Bello largement en tête au 1er tour, avec un score prévu de 47% contre seulement 14% à Joseph Sinimalé et autant à Alain Bénard.



Si l'on en croit les chiffres de ce sondage, seuls ces trois candidats dépasseraient la barre fatidique des 10% permettant de se maintenir au second tour.



Enfin, compte tenu du taux d'erreur avancé par le sondeur, il n'est pas impossible, toujours si l'on croit ce sondage, qu'Huguette Bello soit élue dès le 1er tour.



J'aurai été complet, et c'est peut-être là le point essentiel, quand j'aurai rajouté que ce "sondage" a été réalisé par un tout jeune institut, SAGIS, auprès de 536 Saint-Paulois de 18 ans et plus. Oui, vous avez bien lu, 536 personnes seulement ont été sondées !







Le même Philippe Fabeing avait pronostiqué une victoire de Bello en 2014 avec 62%...



Revenons un peu en arrière. Nous sommes en mars 2014, à la veille des élections municipales. IPSOS, avec Philippe Fabeing à sa tête, réalise un sondage pour le compte du Quotidien duquel il ressort qu'Huguette Bello (déjà...) allait être élue dès le premier tour avec un score de 62,1% des suffrages. Vous apprécierez la précision de la prévision ! Le pauvre Joseph Sinimalé ne se voyait créditer que d'un modeste 34,3%.



Aurai-je la cruauté de rappeler que Joseph Sinimalé est arrivé en tête au premier tour avec 47,24% des suffrages, devant Huguette Bello qui n'en a recueilli que 46,45%. Au second tour, il a été élu avec 53,59% des suffrages...

Autre exemple : Le 1er mars 2010, à la veille des élections régionales, le même institut IPSOS, avec déjà Philippe Fabeing à sa tête, donnait Didier Robert à 9,3% des intentions de vote au 1er tour. Soit 14,7% de moins que le score qu'il a réellement réalisé !



Rebelote. Le 06 mars 2010, Ipsos donnait Paul Vergès à 33,5%, Didier Robert à 19% et Michel Vergoz à 13%.



Résultats réels du 1er tour : Vergès 30%, Didier Robert 26% et Michel Vergoz 10%...



Il en ressort qu'IPSOS avait surestimé de plus de 6% les voix des deux ténors de la gauche et sous-estimé de 7% celles de Didier Robert.



A l'époque déjà, j'avais publié un article intitulé "Après le bourrage d'urnes, le bourrage de crânes"...



Des sondages qui disent n'importe quoi...



Conclusion : Les sondages réalisés à La Réunion, du fait peut-être d'un panel de référence de qualité insuffisante et sans doute d'un nombre de sondés largement inférieur aux normes en vigueur, ne sont absolument pas fiables.



Rien ne vaut, comme le répète Joseph Sinimalé depuis 2014, et qu'il a répété aujourd'hui, le seul sondage qui compte : celui des urnes !



Reste une question : quelle mouche a donc piqué Réunion 1ère de réaliser un tel sondage, avec un sondeur qui s'est toujours trompé par le passé? Pour faire le buzz, en espérant gagner en audience? Si tel était le cas, ce serait une vision à court terme car ce qui restera, c'est que la station de la Technopole a publié n'importe quoi si les résultats, dans 15 jours, venaient infirmer ses prévisions.



Ce n'est sans doute pas un hasard si les médias sérieux comme Antenne Réunion, le JIR et le Quotidien ne travaillent plus avec cet institut de sondage et son responsable...