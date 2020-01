[Pierrot Dupuy] Suspicion de coronavirus levée pour un patient du CHU de La Réunion

Le 30/01/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 5823

secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, arrivée ce matin dans l'île? Ça aurait effectivement été un peu embarrassant qu'un cas de coronavirus soit confirmé pendant sa visite, d'autant que c'est justement son domaine de responsabilité.



Désolé de venir jeter un pavé dans la mare durant son séjour... La prochaine fois, contentez-vous de dire la vérité, c'est beaucoup plus simple.

Un patient présentant les symptômes du coronavirus a été placé hier sous surveillance au CHU de Bellepierre. Des examens ont été effectués et les résultats viennent de tomber. Il s'agit d'une fausse alerte et en fait d'une simple grosse grippe.Cette information appelle plusieurs commentaires.D'abord, il est rassurant de constater que les autorités sanitaires sont sur leurs gardes et que le moindre cas suspect fait l'objet d'une mise en chambre isolée et que les analyses sont effectuées.Par contre, elle nous amène à nous poser de sérieuses questions quant à la façon de communiquer des autorités et sur la sincérité de ce qu'elles nous racontent.Nous avons obtenu hier soir, d'une source absolument certaine, l'information selon laquelle un patient présentait les symptômes du coronavirus et avait été mis à l'isolement au CHU de Bellepierre.Nous avons aussitôt cherché à recouper l'info auprès de différents interlocuteurs et nous nous sommes notamment tournés, comme c'est la règle en l'espèce, vers Camille Goyet, la directrice de cabinet du préfet.Cette dernière a finalement réagi via un texto à 22h29 : "Je vous confirme après vérification ARS et SAMU, aucun cas suspect".Ce matin, nous avons continué nos investigations et il en ressort de façon certaine qu'une personne a bien été placée en observation et que des analyses ont été effectuées. Résultats qui, comme nous vous l'avons dit, sont revenus négatifs il n'y a pas très longtemps.Mais comment expliquer dans ce cas qu'hier soir, on ait tenté de nous faire croire le contraire? S'est-on dit que nous nous contenterions de ce démenti? De qui vient cette censure? De l'ARS qui ment au préfet -alors que nous savons qu'elle a été prévenue- ou de la directrice de cabinet qui a décidé de nous mener en bateau?Quelle que soit la réponse, inutile de vous dire que nous trouvons scandaleux que des représentants de l'État puissent mentir aussi effrontément.Nous sommes des gens responsables. Si on nous avait expliqué qu'il valait mieux attendre quelques heures pour avoir confirmation de la maladie et ainsi éviter d'affoler inutilement la population, nous aurions pu comprendre et aurions probablement accepté d'attendre ce matin. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait.Mais cette façon de mentir nous fait irrémédiablement penser à la censure qui sévit en Chine où les autorités ont en permanence cherché à dissimuler l'ampleur de l'épidémie. Au point que plus personne ne croit là-bas en la parole officielle du gouvernement. Voir à ce sujet l'excellent article paru dans Le Monde d'hier Alors, que cherche la préfecture? À ce qu'il en soit de même à La Réunion? À ce qu'on n'ait plus aucune confiance en ce que nous racontent la préfecture et l'ARS?Et quel était le but de ce mensonge? Ne pas perturber la visite à La Réunion de Christelle Dubos, la