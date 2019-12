[Pierrot Dupuy] Trop de pub tue la pub et je ne regarderai plus l'élection de Miss France

Le 15/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 848

Hier soir, je m'étais fixé comme objectif de regarder l'élection de Miss France sur TF1. Autant parce que j'avais le secret espoir de voir notre Miss Réunion remporter le titre suprême que par obligation professionnelle, pour permettre aux lecteurs de Zinfos se levant tôt d'avoir l'information.



Première remarque : la restransmission commençant à minuit, heure de La Réunion, Morgane Lebon partait avec un handicap énorme, les téléspectateurs réunionnais devant être très peu nombreux devant leurs écrans pour voter pour elle.



Vote d'ailleurs qui est une véritable pompe à fric pour TF1.



N'étant pas un fan de ce genre d'émissions, je regardais tranquillement un film sur une autre chaine et zappais de temps en temps, pour voir où en était notre candidate favorite.



Et là, énorme coup de gueule : les 5 ou 6 fois que j'ai basculé sur TF1, je suis tombé sur une page publicitaire interminable, avec d'ailleurs à chaque fois les mêmes spots.



C'est tout juste si j'ai pu entrapercevoir entre deux séquences publicitaires quelques candidates, à la queue leu-leu, réciter du mieux qu'elles le pouvaient un petit texte manifestement appris par coeur au travers duquel elles essayaient de se mettre en valeur.



Le côté nunuche de la chose m'a horripilé. A les écouter, elles étaient toutes dynamiques, enjouées, ouvertes sur le monde... Plus artificiel, tu meurs !



Du coup, j'ai une énième fois zappé et suis retourné regarder mon film.



A 1h50 du matin, retour encore une fois sur TF1. Après être tombé en plein milieu d'une énième coupure publicitaire, j'ai eu la chance de tomber sur un show présentant apparemment la moitié des Miss habillées en Espagnoles.



Malheureusement pour moi, la Réunionnaise ne figurait pas parmi les candidates en train de défiler.



J'avoue ne pas avoir eu la patience de patienter encore. Mon film étant terminé, j'ai éteint ma télé et suis allé me coucher sans avoir pu une seule fois voir la candidate réunionnaise.



Ce n'est que ce matin que j'ai appris, grâce au courageux journaliste de Zinfos qui s'est réveillé tôt pour nous tenir informés, que Morgane Lebon avait été éliminée tôt dans la compétition et que c'est Miss Guadeloupe qui avait été élue.



J'en suis ravi pour elle mais, l'année prochaine, on ne m'y reprendra pas...



D'autant plus qu'en consultant la presse nationale, j'ai découvert que Miss Guadeloupe avait été sacrée à 3h30 du matin !