[Pierrot Dupuy] Un des deux derniers contaminés du coronavirus : "Pendant ce temps-là, ils laissent l'aéroport ouvert"

Le 21/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 2005

Albert* est un médecin d'une soixantaine d'années vivant dans le Sud. Il a appris aujourd'hui qu'il était malade du coronavirus.

Son ex-femme, qui a conservé de très bonnes relations avec lui, l'a accompagné au cours des derniers jours. Elle nous raconte en détails son retour de métropole, son séjour à La Réunion, et les problèmes que son ex-mari a rencontrés avec le SAMU.