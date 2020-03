[Pierrot Dupuy] Une infirmière : "Les chiffres donnés par la Préfecture et l'ARS sont faux"

Le 23/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 11286

Nous avons échangé avec une infirmière qui travaille dans un des services d'urgences d'un hôpital de l'île. Nous ne dirons pas lequel car elle a souhaité garder l'anonymat et nous a demandé de ne donner aucun détail qui pourrait permettre de l'identifier.

Ce qu'elle décrit de la façon dont travaillent les infirmiers dans les services des Urgences, avec l'absence de masques et la pénurie de tests, nous a paru suffisamment intéressant pour qu'on le publie.

Tous les Réunionnais ont le droit de savoir dans quelles conditions travaillent nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignantes, nos brancardiers.

Pierrot Dupuy

"Les chiffres de cas avérés de coronavirus donnés par l'ARS et la Préfecture sont faux puisque nous n'avons pas assez de tests pour dépister.



J'ai travaillé lundi dans un des services d'urgences de l'ile. La consigne était de mettre un masque seulement aux patients qui toussent. Et nous de ne pas en mettre.



J'ai reçu quelqu'un qui toussait... Pas de masques FFP2 en début de semaine, juste le masque bleu "chir" qui est insuffisant.



Et pas encore de tests.



En début de semaine, le critère pour être testé était de rentrer aussi d'un voyage en métropole.



La personne toussait, était essoufflée, mais ne rentrait pas de métropole. Donc pas de test...



Sans parler des porteurs sains, puisqu'il y en a.



On a tous peur que ça flambe d un coup.



Pour l'instant, les services tournent au ralenti, font de la place, les gens non urgents préfèrent se confiner chez eux , et ça laisse de la place en cas d'afflux de patients".