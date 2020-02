[Pierrot Dupuy] Violent clash entre Nassimah Dindar et Yvette Duchemann à la sortie des plateaux de Réunion 1ère

Le 15/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1248

Les faits remontent à presque une semaine mais il a fallu du temps pour qu'ils parviennent à nos oreilles. Mais nous avons depuis vérifié l'information auprès de plusieurs témoins qui nous les ont confirmés.



En public, Nassimah Dindar aime à donner une image d'elle lisse, celle de quelqu'un de gentil, à l'écoute des autres. Pourtant, ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec elle savent qu'elle est coutumière de violents accès de colère, pendant lesquels elle peut se montrer plus vulgaire que la pire des charretières...



C'était dimanche dernier, sur le plateau de Réunion 1ère. A un moment du débat, Yvette Duchemann interpelle l'ancienne présidente du Département en lui demandant, en substance, comment elle peut prétendre devenir demain maire de Saint-Denis alors qu'elle est déjà sénatrice et alors qu'elle s'est faite remarquer au Sénat par l'un des plus forts taux d'absentéisme, ainsi que la presse l'a relaté.



Les personnes présentes remarquent tout de suite que la pique a fait mouche. Nassimah Dindar s'emporte, veut à tout prix répondre à la candidate écologiste alors qu'on est déjà en train d'aborder d'autres sujets...



Les choses auraient pu en rester là. Mais à peine sortie du plateau de télévision, dans les couloirs, elle interpelle à nouveau Yvette Duchemann assez violemment.



Sans doute désarçonnée par le fait que cette dernière lui tourne le dos et ne se préoccupe pas d'elle, elle revient à la charge sur le parking de la station.



Et c'est à ce moment-là qu'intervient un dénommé Wilson Pavadé qui lui sert de chauffeur et qui lui aussi se met à invectiver Yvette Duchemann.



Un ami de cette dernière, qui lui aussi venait la récupérer, arrive sur les entrefaites et s'interpose. Le ton monte et il faut l'intervention des personnes présentes pour éviter que les choses ne dégénèrent.



A noter que le Wilson Pavadé en question, qui travaille au Cabinet du Département et qui est très actif nuit et jour pour sa campagne, est venu chercher Nassimah Dindar au volant d'une voiture de fonction du Département. Or, l’article L.52-8 du Code électoral interdit la participation des personnes morales au financement de la campagne électorale d’un candidat. Ce qui implique par exemple qu'un(e) candidat(e) ne peut utiliser une voiture ou le téléphone d'une collectivité pour faire sa campagne...



Il serait intéressant de savoir si le président Melchior est au courant de cette utilisation. Nous pouvons lui fournir le numéro d'immatriculation du véhicule s'il le souhaite...