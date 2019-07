Piton Dugain : 10 tyroliennes... mais ailleurs

Le cercle Démocratique du Tampon tenait ce mercredi 3 juillet 2019 une conférence de presse relative au projet de construction des 10 tyroliennes sur le site du Piton Dugain à la Plaine des Cafres.



Yannis Lebon profite du lancement de la concertation publique qui a débuté le 21 juin 2019 pour rappeler son attachement à l’obligation de développement touristique, économique du Tampon en général et de la Plaine des Cafres en particulier.



Il déplore toutefois l’impact de ce projet de construction, tant sur le plan environnemental que sur le plan de la santé et persiste à réclamer le déplacement de ce projet sur un autre site.



S’appuyant sur l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 d’une part et sur le document de concertation d’autre part, le représentant du Cercle Démocratique du Tampon insiste sur la nécessité de préserver ce site à fort enjeu environnemental : présence du papangue, présence d’espaces verts protégés sur un site classé aux aléas de mouvements de terrain au PPRN.



Le représentant du Cercle Démocratique du Tampon rappelle les nuisances que pourraient engendrer la construction des 10 tyroliennes dans une zone d’habitation où les propriétaires subiraient d’office une dégradation de leur cadre de vie, de leur santé et une forte dévaluation de leur propriété.