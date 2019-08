Aucune confirmation visuelle d’un début d’éruption n’a pu être faite pour l’instant sur les webcams du fait des mauvaises conditions météorologiques.Néanmoins la présence d’un trémor montre l’émission de gaz chauds et incandescents en surface, et de la possibilité d’émission de lave à court terme ou déjà en cours.Dans ces conditions, le Préfet a décidé la mise en œuvre de ladu dispositif spécifique ORSEC* volcan ce dimanche 11 août 2019 àL’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.Une reconnaissance sera effectuée et des mesures complémentaires prises dès que l’éruption sera stabilisée. Toute évolution significative fera l’objet d’une nouvelle communication.