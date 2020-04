Piton de La Fournaise: Une éruption en préparation ?

Le 02/04/2020 | Par Charlotte Molina

Ça bouge sous le volcan. L’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise a enregistré une crise sismique entre 8h00 et 8h51 ce jeudi matin. Pas moins de 92 séismes volcano-tectoniques superficiels ont fait trembler le piton de La Fournaise.



La crise s’est accompagnée d’une déformation rapide, qui indique une remontée du magma vers la surface, depuis le réservoir magmatique superficiel.



Cette crise vient s’ajouter à d’autres signaux d’activité sous le volcan: une reprise de la sismicité est observée depuis le 30 mars, et la reprise de l’inflation de l’édifice est également relevée depuis deux jours, ce qui démontre une pressurisation du réservoir magmatique.



"Une éruption n’est donc pas exclue à moyen terme.

Pour rappel, les éruptions du 25-27 octobre 2019, du 18 février – 10 mars 2019 et du 03-04 avril 2018 avaient été précédées par une intrusion de magma similaire s’étant arrêtée en profondeur, respectivement 4, 2 et 3 jours avant le début de l’éruption", indique l’OVPF.



Niveau d’alerte : Alerte 1 - Communiqué de la Préfecture :



Depuis 08h15 heure locale environ, une crise sismique est enregistrée sur les instruments de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. Cette crise sismique est accompagnée de déformation rapide, Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface. Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures.



Une éruption est probable à brève échéance.



Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a décidé de mettre en œuvre la phase d’alerte 1 « éruption probable » du dispositif spécifique ORSEC volcan à compter de ce jour à 9h00.



En conséquence, l'accès du public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier est interdit. Il est rappelé que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la Préfecture.



La gendarmerie nationale et l’office national des forêts ont été chargés de veiller à l’application de ces mesures de sécurité sur le site.