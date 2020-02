Piton de la Fournaise : Le front de coulée fortement ralenti à moins de 150 m du cassé des grandes pentes

Le 10/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1354

La première éruption de 2020 se poursuit. L’intensité du trémor volcanique (indicateur de l’intensité de l’éruption) diminue progressivement depuis l’ouverture des fissures éruptives, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans son point de 16H30 :



"Au cours de la crise sismique qui a accompagné la propagation finale du magma vers la surface, entre 10h26 et 10h50, 210 séismes ont été enregistrés sous la zone sommitale du volcan.



Suite à une reconnaissance aérienne en début d’après midi, les fissures ont pu être localisées. Plusieurs fissures se sont ouvertes sur le flanc est du cône terminal entre la partie haute du cône terminal et 2000 m d’altitude.



L’ensemble de ces fissures s’étend sur une distance d’1 km environ. Lors du survol (13h-13h30 heure locale), les fontaines de lave ne dépassaient pas les 10 m de hauteur. Du fait de la localisation des fissures éruptives et des fortes pentes dans le secteur, les coulées de lave avaient atteint à 13h15 heure locale 1700 m d’altitude et le front de coulée se situait à moins de 150 m du cassé des grandes pentes. Néanmoins le front de coulée était fortement ralenti par une zone de replat.