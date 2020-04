Piton de la fournaise : La lave à seulement 2,7km de la RN2

Le 05/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 649

La coulée de lave a progressé durant la nuit et se trouve actuellement à 2,7km de la route. La fissure est "particulièrement active" selon l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).



Le communiqué de l'OVPF :





Suite à un vol de reconnaissance de la SAG et du PGHM réalisé ce matin aux alentours de 10h30 heure locale, le front de coulée a pu être localisé avec précision (étoile blanche sur la Figure 1). Il se situait à 550 m d’altitude soit à environ 2,7 km de la route nationale 2 (contre 800 m d’altitude et 3 km de la route hier à 18h52).



A noter qu’à partir de 400m d’altitude les pentes seront nettement moins fortes (12-13% de moyenne) ce qui aura pour conséquence de ralentir la propagation de la coulée.



Les observations réalisées au niveau du site éruptif ont été difficile compte tenu de la couverture nuageuse mais elles font état d’une seule fissure, particulièrement active, confirmant l’augmentation des débits enregistrée par méthode satellite et par les flux de SO2 dans l’air (15-25 m3/sec en moyenne).

