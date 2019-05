Placé à l'EPSMR, un détenu s'évade et reste dans la nature pendant 1 an

2. Pamphlétaire le 07/05/2019 18:48



Il y a un truc que je ne saisis pas. Un individu devient un délinquant pour commettre un méfait : c'est pour se faire remarquer, être en avant de la scène dans le cas où il se fait attraper, où il est confondu. Alors pourquoi ne pas écrire son identité en clair au lieu de la masquer totalement ou par des initiales dans les articles des media comme celui-ci?



De cette façon, il serait comme les victimes des méfaits. Inquiet de se faire avoir, le retour de bâtons, le revers de la médaille, la bonne vengeance humaine sans la justice perfide de nos cours et tribunaux.



méfait : nom masculin. Action mauvaise, nuisible à autrui.



J'avais les défauts de mon âge; j'étais babillard, gourmand, quelquefois menteur. J'aurais volé des fruits, des bonbons, de la mangeaille; mais jamais je n'ai pris plaisir à faire du mal, du dégât, à charger les autres, à tourmenter de pauvres animaux. Je me souviens pourtant d'avoir une fois pissé dans la marmite d'une de nos voisines (…) Voilà la courte et véridique histoire de tous mes méfaits enfantins.

Rousseau Jean-Jacques (1712-1778), les Confessions, I.



perfide : adjectif et nom. Dangereux, nuisible sans qu'il y paraisse.



On fabriquait secrètement une arme perfide et terrible, des fourches dont le dos était une scie.

Michelet Jules (1798-1874), Histoire de la Révolution française, III, VIII.