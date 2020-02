Place à l’écriture créative avec les ateliers “Dis-moi dix mots”

Le 27/02/2020

Du 14 au 21 mars 2020, « Dis-moi dix mots » sera au cœur des activités culturelles à la médiathèque Leconte de Lisle sur le Front de mer de Saint-Paul.



Opération nationale relayée par les bibliothèques et les médiathèques, “Dis-moi dix mots” a pour objectif de sensibiliser le public enfant, adolescent mais aussi adulte à la langue française, à la locution, et à s’interroger sur les multiples usages de la parole à travers dix mots choisis par les différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie (qui représente 80 États et gouvernements).



Pour les adolescentes et les adultes :

– Un atelier d’écriture sur 2 séances les samedis 14 et 21 mars de 9h à 12h, animé par l’association LEAR et par Édith Gignoux.



Pour les enfants :

– Un atelier “Dis-moi dix mots en jeux”, de 14h à 15h le mardi 17 mars pour les enfants de 4 à 6 ans.

– Un atelier d’écriture “Au fil de l’eau” de 14h à 16h le mercredi 18 mars pour les enfants de 9 à 12 ans, atelier animé par l’association Lilomots.

– Atelier “Neuf mots en aquarelle” de 13h30 à 15h le jeudi 19 mars, pour les enfants à partir de 7 ans.





La participation aux ateliers se fait sur inscription, et les places sont limitées.

Renseignements au 0262 45 81 85