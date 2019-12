Place à l’improvisation avec la 7ème édition du FERIIR jusqu’au 14 décembre 2019

Le 12/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 32

Organisée par la Ligue d’Improvisation Réunionnaise (LIR), la septième édition du Festival de Théâtre d’Improvisation, le FERIIR, se déroule actuellement et ce, jusqu’au 14 décembre, à Lespas culturel Leconte de Isle et dans le café culturel La Cerise.Le théâtre d’improvisation est un art aux multiples facettes, drôle mais aussi dramatique. Jusqu’au 14 décembre 2019, des pointures mondiales de la discipline, accompagnés des comédiens de la Ligue d’Improvisation Réunionnaise (LIR), le déclineront sous toutes ses formes (ateliers, match, duo, impro longue, saynètes, etc.) Les invités nous viennent cette année d’Australie, du Canada et de la France métropolitaine. Please welcome Patti Stiles, de Melbourne; Amy Shostak et Tom Hill de Vancouver; ainsi que Jeanne-Victoire David et Paola Vigoroso de Lyon.Vous pourrez découvrir la programmation détaillée dès l’ouverture de la billetterie sur le site www.lir.re