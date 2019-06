Place à la musique avec le Festival Opus Pocus !

Le 13/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 94

Du 2 au 25 août 2019, La Réunion va vibrer aux rythmes de la musique avec la 8ème Édition du Festival Opus Pocus. Cette année, le festival met à l’honneur la voix du 2 au 25 août 2019 aux quatre coins de l’île.

Chaque année, au mois d’août, à La Réunion, le festival Opus Pocus s’intéresse à un instrument de musique et propose au plus large public de le (re)découvrir dans une programmation de concerts de styles musicaux très divers. Opus Pocus accueille des artistes de renommée internationale et de nombreux artistes réunionnais qui, le plus souvent, présentent des projets inédits.



Ateliers et spectacles jeune public, master classes, jam sessions, expositions et projections de films documentaires complètent la programmation.



Après l’accordéon (2012), la guitare (2013), les cuivres (2014), la basse et la contrebasse (2015), le piano (2016), les saxophones (2017) et la batterie (2018), la voix est à l’honneur dans Opus Pocus # 8.



Retrouvez toute la programmation détaillée sur : http://festival.opuspocus.re/