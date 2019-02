Place au #Çam’dit à Saint-Paul !

Le 27/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 69

Ce samedi 9 mars, retrouvez une foule d’animations au centre-ville de Saint-Paul. De 9h à 23h, la ville de Saint-Paul et l’Association des Commerçants Cœur de Ville de Saint-Paul (ACCV), vous invitent à venir célébrer la Journée de la Femme au travers de nombreuses activités et animations qui feront vibrer la capitale de l’ouest !



Village artistique sur fond musical avec découverte de peintures sur goni et de paysages sur toile ; petit-déjeuner offerts par les commerçants de la ville de Saint-Paul, nocturne jusqu’à 23h et rues piétonnes ; surprises culinaires sucrées et salées qui raviront vos papilles et vous feront voyager, flashmob, showdance, Festifood, ciné plein air, exposition du marronnage… sont, entre autres, les moments forts qui rythmeront ce samedi 9 mars au centre-ville…



Le #Çam’dit est un nouveau concept qui débarque à Saint-Paul ! Animations variées, activités, démonstrations, expositions… bref, tout un programme pour redynamiser le cœur de Saint-Paul.



Ce rendez-vous aura lieu chaque deuxième samedi au rythme de tous les deux mois.



Ce projet est soutenu par le FISAC (fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), la Région Réunion, la Chambre de Commerce et des Industries de la Réunion,la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Préfecture à travers la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE).



Pour cette première édition, qui aura lieu le 9 mars, venez profiter d’une petite pause #Gourmande ou #artistique !



Alors #Çam’dit, et vous ?