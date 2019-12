Place au Marché de Noël et au Food festival sur le front de mer de Saint-Paul ce samedi 14 décembre

Le 09/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 72

Oh oh oh ! Pour celles et ceux qui souhaiteraient faire quelques petites emplettes avant les fêtes, direction le marché de Noël qui se déroulera le samedi 14 décembre sur le Front de mer de Saint-Paul. De 19h à 23h, venez profiter des animations : danse, manège, photo avec le Père Noël et structure gonflable pendant que vous ferez vos achats de Noël. Et pour les petites creux ou les grosses faims, le Food Festival viendra enrichir la manifestation pour offrir un tour du monde gastronomique au public.Il s’agit du 10ème marché de Noël de Saint-Paul organisé par Tiendooo Com ! 10 bougies, ça se fête. L’événement attend entre 5 000 et 7 000 visiteurs, présente 130 stands et près de 3 500 mètres carrés de surface d’exposition… Sur les étals : des jeux, des jouets, de la déco, de la déco de Noël, de l’artisanat, des bijoux, du prêt-à-porter, des luminaires… Bref, de quoi trouver votre bonheur !Renseignements : www.tienbooo.com sur leur page Facebook Tel : 0262 55 30 20Email : tienbooocom@wanadoo.fr