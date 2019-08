Plage de St-Pierre : Attention aux poissons-pierre près du rivage !

La semaine dernière, un passionné de photographie marine a immortalisé la présence de gros poissons-pierre sur la plage de Saint-Pierre.



Ces animaux extrêmement venimeux se trouvaient alors à seulement quelques mètres du rivage, entre le poste MNS et l’épave. En cette période de vacances les lieux sont particulièrement fréquentés, et le photographe appelle à la prudence.



Habilement camouflé dans le sable, le poisson-pierre ou Synancée est difficile à voir. Ses aiguilles dorsales peuvent alors facilement se nicher sous les pieds des baigneurs. C’est là que se trouve son venin, un des plus dangereux au monde, et qui peut à fortes doses entraîner une hospitalisation.