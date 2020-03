3. Bleu outre mer le 30/03/2020 16:51



Concernant les masques question que posé au journal le Monde



Six cents millions de masques chinois, dont 74 millions de FFP2, les protections respiratoires les plus performantes. Tel est l’objectif spectaculaire du marché, en plusieurs volets, qu’est en train de passer la France avec des fabricants de la région de Shenzhen, en urgence. Confronté à la nécessité de reconstituer des stocks quasi vides, pouvant mettre en danger la vie des Français, selon ses détracteurs, le gouvernement compte mettre en place un « pont aérien » avec la Chine.



Des appareils respiratoires sont aussi prévus, mais la question des tests du coronavirus demeure irrésolue. La rotation des avions pourrait durer près de quatorze semaines, selon les informations du Monde, en fonction de la rapidité de la production sur place. Un avion-cargo transportant plus de 10 millions de masques médicaux est attendu lundi à l'aéroport de Paris-Vatry (Marne). Un autre le 31 mars, avec une quantité similaire attendue.



Quatre rotations sont prévues chaque semaine avec deux appareils de ce type affrétés auprès d'une société russe basée à Krasnoïarsk. Les vols sont opérés depuis Shenzhen et Shanghai et les avions doivent se ravitailler en route à Krasnoïarsk, n'étant pas en mesure d'effectuer le vol direct vers Vatry, situé à 150 kilomètres à l'est de Paris et qui dispose d'une zone cargo dédiée au fret.

Geodis se charge également d'acheminer la cargaison depuis les usines de production chinoise vers l'aéroport puis, une fois en France, vers un entrepôt de Santé publique France, situé à proximité de Vatry.



Une chose qui n'est pas dites c'est que la Gendarmerie va veiller au grain