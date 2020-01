Plaine des Cafres: L'auteur présumé des coups de couteau mortels déféré ce mardi

Le 14/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 683

Le jeune homme suspecté d’avoir porté des coups de couteau mortels dimanche soir à proximité de Miel Vert sera présenté ce mardi devant la justice.Alors que la manifestation achevait sa 37e édition, une bagarre entre le suspect et plusieurs individus a éclaté. Selon les premiers éléments, l’agresseur présumé est rentré chez lui pour récupérer un couteau. Deux personnes ont été blessées à l’extérieur du site. Un homme d’une vingtaine d’années est décédé après son transfert à l’hôpital.Le suspect, interpellé et placé en garde à vue, n’était pas sous l’emprise de l’alcool selon les informations du Quotidien et aucune mention n’est inscrite à son casier judiciaire jusqu’à présent.Les résultats de l’autopsie sont attendus avant l’ouverture d’une information judiciaire et un placement en détention provisoire.