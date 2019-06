Plaine-des-Palmistes : Le préfet approuve le compte administratif 2018 et arrête le budget primitif 2019

Le 14/06/2019 | Par N.P | Lu 256

Le compte administratif 2018 et le projet de budget primitif 2019 avaient été rejetés à la majorité par conseil municipal de la commune de la Plaine-des-Palmistes lors des séances du 8 avril 2019 et du 13 avril 2019.Conformément aux procédures décrites aux articles L 1612-2 et L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le préfet a saisi la chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion, rappelle la préfecture ce vendredi.Dans son avis rendu le 24 mai 2019, la CRC a constaté la conformité du compte administratif 2018 avec le compte de gestion de ce même exercice.En conséquence, le préfet de La Réunion a pris un arrêté approuvant le compte administratif 2018 présenté lors du conseil municipal du 8 avril dernier.Dans cet avis du 24 mai 2019, la chambre régionale des comptes a, par ailleurs, proposé au préfet de régler d’office le budget primitif 2019 de la commune de la Plaine-des-Palmistes pour le budget principal et les budgets annexes.Le préfet de La Réunion a suivi les recommandations de la juridiction financière et pris un arrêté de règlement d’office rendant exécutoire le budget primitif 2019 de la commune de la Plaine-des-Palmistes pour le budget principal et les budgets annexes.