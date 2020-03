Plaine des Palmistes: Quatre candidats qualifiés au second tour, Johnny Payet en tête

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 972

Il y aura comme attendu un second tour à la Plaine des Palmistes. La place laissée vacante par le maire sortant Marco Boyer a attiré pas moins de huit candidats cette année. Le match est serré, avec quatre qualifications au second tour.



L'éclatement du nombre de listes a profité à Johnny Payet, sans étiquette. Candidat LPA en 2014, il avait campagne pour Marine Le Pen lors des dernières présidentielles. Il arrive largement en tête de ce premier tour avec 27,62% des voix.



Arrivent ensuite Sophie Arzal (19,98%), de Jean-Luc Saint-Lambert (18,99%) et de Daniel Jean-Baptiste Dit Parny (17,38%).