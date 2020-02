Plan Pétrel: 7 contrats signés vendredi en préfecture

Le 22/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 264

Dans le cadre du Plan Pétrel, 7 contrats ont été signés hier en préfecture. Ces contrats de professionnalisation visent à former et accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi vers une insertion durable notamment en mobilisant la formation en alternance et un tutorat renforcé dans l’entreprise.Une des mesures phares de ce plan prévoit un accompagnement de l'État des projets portés par le Medef (contrat "Gadiamb") et la CPME (contrat "Boussole ").Un budget de 300 000 euros a été engagé par le préfet de La Réunion (Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi) pour accompagner les entreprises dans le déploiement de ces dispositifs avec un objectif de signature de 1 000 contrats d’ici la fin 2022.