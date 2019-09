Plan de déplacements urbains

Le 27/09/2019 | Par CIREST | Lu 79

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet arrêté du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Cirest, du Lundi 30 septembre 2019 à 8h00 au Lundi 4 novembre 2019 à 16h00.



Par délibération n°2018-C200 du 13 décembre 2018, le conseil communautaire de l’intercommunalité s’est réuni et a arrêté le projet du Plan de Déplacements Urbain sur son territoire.



Après consultation des personnes publiques associées (PPA), la procédure d’enquête publique portant sur le projet de déplacements urbain est ouverte.



Le projet du PDU de la Cirest définit à l’horizon 2028, les principes régissant l’organisation et l’amélioration des déplacements sur son terri­toire, en termes de transports de personnes, de marchandises ou encore du stationnement sur son ressort territorial composé des communes de Bras-Panon, La Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie.



Pour conduire l’enquête publique, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Saint-Denis a désigné un commissaire enquêteur en la personne de Madame MAYANDY Marie-Claude.



L’enquête se déroulera sur les sites suivants :



Au siège de la Cirest, 28 rue des Tamarins, Pôle Bois BP 124 97470 SAINT-BENOIT

Au sein des mairies de Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie.

Le dossier d’enquête ainsi que les registres à feuillets non mobiles, côtés et paraphés, seront tenus à disposition du public dans les lieux in­diqués ci-dessus aux jours et aux heures habituels d’ouverture aux administrés, hors fermeture exceptionnelle ou modifications d’horaires.



Chacun pourra prendre connaissance du dossier sur place et consigner éventuellement ses observations et propositions sur le registre d’en­quête. Le dossier d’enquête pourra également être consulté, pendant toute la durée de l’enquête, sur le site internet de la Cirest (www.cirest.fr). Les observations et propositions pourront également être consignées via l’adresse mail suivante pdu-avis@cirest.fr ou bien être transmises par courrier à Madame la Commissaire Enquêteur – 28 rue des Tamarins, Pôle Bois BP124, 97470 SAINT-BENOIT.



Les observations formulées par courrier ou par voie électronique seront annexées au registre d’enquête publique du siège de l’enquête.



La commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations dans les lieux à découvrir sur cette page