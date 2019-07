Planification Régionale de l’Intermodalité (PRI)

La Région met à disposition du public la Planification Régionale de l’Intermodalité (PRI) pour une durée d’un mois (du 1er au 31 juillet 2019), disponible sur son site web et dans les antennes régionales.C’est dans le cadre de la Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 que la Région a élaboré ce document en concertation avec l’État, les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable (AOMD), le SMTR et le milieu associatif. Celui-ci consiste à assurer une complémentarité des services entre les AOMD, une information multimodale pour les usagers et la mise en place de tarifs et de billets donnant accès à plusieurs modes de transport.Formulaire en ligne disponible du 1er au 31 juillet 2019assurer la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional ;définir les principes guidant l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d’échanges ;prévoir les mesures visant à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports et permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport ainsi que la distribution des billets correspondants.Et c’est dans le cadre de ces objectifs que tous les Réunionnais sont invités à donner leur avis pour améliorer l’offre de services pour les usagers des transports en commun.➜ MRST : 3 rue Serge Ycard, Technopole, Sainte-Clotilde➜ Est : 92 Chemin Lebon, Saint-André➜ Ouest : 6 Bis Route de Savanna, Saint-Paul➜ Sud : 20 rue Marius et Ary Leblond, Saint-Pierre➜ Nord : rue Labourdonnais Saint-Denisou sur www.regionreunion.com