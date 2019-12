Plateau Caillou accueille le dernier Bus Santé Mouv de l’année

Le 03/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 90

Le Bus Santé Mouv effectue un trajet jusqu’à Plateau Caillou ce samedi 7 décembre 2019. Les activités vont se concentrer sur l’esplanade de la bibliothèque du secteur et une partie de la place du Marché forain, de 9 à 12 heures. Une séance de zumba démarrera à 10 heures.



Ne loupez pas le dernier Bus Santé de 2019. Comme depuis trois ans, cet ultime rendez-vous se tient par tradition à Plateau Caillou, après une année passée à sillonner les quartiers saint-paulois.



Les adultes pourront effectuer toute une série de dépistages. Les marmailles se défouleront, eux, sur des structures gonflables installées toute la matinée. Un animateur encadrera les enfants pour assurer leur sécurité.



Vous participerez gratuitement à cette manifestation proposée dans le cadre de la labellisation Saint-Paul ville santé OMS. Dépistage du diabète, sensibilisation à la prévention, lutte contre les addictions et les violences intra-familiales…Les adultes réaliseront plusieurs dépistages : du diabète ou des maladies sexuellement transmissibles avec Dépist Ouest.La commune rassemble une multitude de partenaires pour cet événement. L’Agence régionale de Santé – océan Indien évoquera notamment la lutte anti-vectorielle en pleine épidémie de dengue.D’autres structures s’associent à cette matinée. La Maison du diabète va organiser des dépistages et pratiquer de la sensibilisation. Tout comme le Réseau OTÉ, chargé de la prévention contre les addictions ou L’ARIV en lutte contre toutes les formes de violences et Femmes Solid’Air, en pointe contre les violences faites aux femmes.