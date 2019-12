Plateau Caillou propose son arbre de Noël

Le 10/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul

Rencontrer des peluches géantes ou un clown… Assister au concert d’Abdoul… Voici à quoi vous attendre ce samedi 21 décembre 2019 pour l’arbre de Noël sur l’esplanade de la bibliothèque du quartier.



Une manifestation proposée par l’Association sportive et culturelle de Plateau Caillou (ASCPC), de 9 à 12 heures. Les marmailles pourront participer à un atelier maquillage et se défouler sur des structures gonflables. Se prendre en photo avec le père Noël ou regarder le spectacle du Roi Lion.



Les ASCPC girls, Sista Lyon et les artistes du quartier monteront aussi sur scène.