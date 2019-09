Pluies et averses sur la moitié Sud cette nuit et mercredi matin, temps plus sec jeudi et vendredi

Le 17/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 244

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU MARDI 17 AU MERCREDI 18 :



Les pluies du système frontal atténué touchent la moitié Sud de la Réunion.



Le littoral exposé s'étend de l'Etang Salé à Sainte Rose en passant par Saint Pierre. Les cumuls sont plus importants sur les hauteurs du Sud Sauvage et sur les versants du volcan.



Quelques débordements pluvieux peuvent remonter jusque Saint Gilles voire Saint Paul en début de nuit.



Le vent se renforce en rafales qui peuvent atteindre 60/65km/h sur le Sud-Ouest , l'Ouest et enfin sur les côtes Est.



La ciel nuageux reste le plus souvent sec sur le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est et finit par s'éclaircir sur ces régions d'ici la fin de la nuit.



La mer est agitée par une petite houle de Sud Ouest sur les côtes Sud-Ouest et Sud.



PREVISIONS POUR LE MERCREDI 18 :



le matin: le ciel s'est majoritairement dégagé sur la moitié Nord et sur l'Ouest.



En revanche le vent de Sud-Est charrie encore des nuages porteurs d'averses sur le Sud et le Sud-Est et les pentes du volcan.



l'après midi: la couverture nuageuse péi a pris possession de l'intérieur et des pentes mais son épaisseur reste assez modeste ce qui laisse une bonne chance aux sommets de demeurer au soleil.



Des averses persistent par places sur le quart Sud-Est alors que quelques autres se déclenchent localement dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.



Les rafales persistent sur l'Ouest et le Sud-Ouest et restent plus marquées l'après midi entre Sainte Rose et Saint Benoît.



La mer reste agitée à localement forte sur les côtes Ouest et Sud.



Les températures sont un peu justes sur le Sud et le Sud-Est où l'humidité ambiante renforce la sensation de fraîcheur relative.





TENDANCES POUR LE JEUDI 19 :



La masse d'air s'assèche. La matinée est ensoleillée malgré des entrées maritimes possibles sur le quart Sud-Est.



Souvent nuageux l'après midi notamment sur la moitié Nord avec de rares averses.



Sommets au dessus des nuages.



Températures proches de la normale.

2019 SEPTEMBRE 17 17h45Photo satellite: 17h: les nuages et pluies du front froid atténué sont juste au Sud de la Réunion et donnent un temps humide la nuit prochaine et mercredi matin sur la moitié Sud.