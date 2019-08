Pluies sur l'Est, l'Ouest et le Nord entre éclaircies et nuages

Le 21/08/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 370

REUNION

Bonjour toutes et tous!

1: le temps humide persiste encore en cette fin de matinée sur l'Est. En 24heures

Météo France

rapporte plus de 100mm au Baril et près de 90mm à Piton Sainte Rose.



Petit à petit quelques éclaircies se font jour sur le littoral Nord et Nord-Est et par places sur les pentes.

Mais la chaussée reste bien souvent mouillée vers Sainte Rose, Saint Benoît, Saint Philippe et les hauts de l'Est même si les averses ont tendance à être moins fréquentes cet après midi.





2: malgré des nuages élevés épars la matinée a été sèche et relativement ensoleillée dans l'Ouest et le Sud-Ouest Ciel souvent bouché au volcan.2: malgré des nuages élevés épars la matinée a été sèche et relativement ensoleillée dans l'Ouest et le Sud-Ouest comme prévu

3:

4: La houle donne des creux de 2m à 2m50 surtout sur le Sud et l'Est.

5:

Nuit du 21 au 22 Août:

la nuit reste potentiellement humide sur la moitié l'Est avant tout vers Sainte Rose et les hauteurs associées et la région du volcan avec des débordements vers Saint Benoît.



Cependant les averses sont moins nombreuses que lors de la nuit précédente.



Ailleurs nuit calme et sèche.

6:

Jeudi 21 Août:

l'alizé fait une courte pause alors que l'humidité est en baisse.

On peut observer des averses sur les pentes du Nord-Ouest l'après midi avec des débordements isolés sur le littoral de la moitié Nord.

La houle continue de s'amortir avec des creux inférieurs à 2m sur les côtes Sud et Est.

7:

Vendredi 22 Août:

temps typique d'alizé modéré sans intempérie particulière.

Les sommets sont à nouveau au dessus de la couche nuageuse l'après midi.

La houle australe refait son apparition pour un pic sur les côtes Ouest et Sud dans la nuit de Vendredi à Samedi mais sans commune mesure avec l'épisode récent.

8:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 21 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

:

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 AOUT 21 10h50Maximum de 25/26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 13/14° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 21° CelsiusSur ce permettez moi de vous souhaiter un excellent après midi.Cheers,Patrick Hoareau.