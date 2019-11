Pluies sur le Sud la nuit prochaine, samedi venteux avec une mer houleuse, tendances pour dimanche

Le 29/11/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 705

Prévisions pour la nuit du 29 au 30 Novembre



➡️ En seconde partie de nuit les pluies d'une trace frontale remontent jusqu'au Sud de l'île. Les hauteurs du Sud sauvage jusqu'à celles du Sud-Ouest peuvent essuyer de bonnes précipitations.



🎏 Le vent de Sud-Est s'annonce en début de nuit et se renforce sur l'Ouest, le Sud et l'Est de l'île.



🌊 La mer est houleuse sur les côtes Ouest et Sud.





Prévisions pour le samedi 30 Novembre



La trace frontale touche encore le Sud et l'Est le matin. Enfin du vent. On respire mieux.



➡️ En début de matinée des averses touchent le Sud de l'île. Elles sont un peu plus fréquentes sur le Sud Sauvage.

Sur l'Ouest et surtout sur l'Est le ciel est variable. Le soleil domine sur le Nord.

Dans le courant de la matinée les averses remontent vers Sainte Rose et les pentes du volcan.

Dans le même temps des nuages se développent dans les hauts.



➡️ L'après-midi le gris est assez dominant dans l'intérieur. Sur le littoral le soleil s'affiche sans complexe sur l'Ouest et le Sud-Ouest mais le gris reste scotché au Sud sauvage et finit même par dominer vers Saint Denis où les nuages glissent vers la mer.



🎏 Le vent est remarqué et modère la chaleur. Les rafales chahutent les plages de l'Ouest où elle peuvent par moments dépasser 60km/h. Il rentre sur les côtes Est jusqu'à Gillot avec des rafales inférieures à 60km/h.



🌊 La mer est forte sur les côtes Ouest et Sud où la houle australe peut atteindre 2m50 à 3m. Sur les côtes Est et Nord elle s'agite en journée sous l'effet du vent. Température du lagon: proche de 27°.



🌡️ La chaleur estivale est à nouveau dans la moyenne sans excès particulier.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h29 le 30 -- Coucher du soleil : 18h44 le 30



Températures aujourd'hui dans les stations de METEO FRANCE





🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 29 Le Port 30 Saint Paul 29 Grand Fond 30 Pointe 3 Bassins 30 Saint-Louis 30 Saint Pierre 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 28 Saint Benoit 28 Saint André 29 Volcan 18 Maïdo 17 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 24 Salazie 24

Analyse de la situation de surface cet après-midi





Tendances pour le dimanche 01 Décembre

Assez belle journée de début d'été. Pas de chaleur excessive.



➡️ En début de matinée la Réunion prend un bain de soleil qui est contrarié sur le Sud-Est par des averses passagères.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi a pris position dans les hauts et l'intérieur mais son épaisseur reste modérée et les sommets au dessus de 2000m la toisent. D'autre part de nombreuses trouées de ciel bleu persistent vers Mafate et Cilaos.

Les pentes du Nord-Ouest ou du Nord sont davantage dans le gris qui peut mouiller un peu par places.

Sur le littoral Sud et Nord-Est le vent chasse les nuages et maintient l'ensoleillement.



🎏 Le vent est donc surtout remarqué sur le Sud et le Nord-Est avec des rafales qui peuvent encore approcher 60km/h.

Il se calme sur les plages de l'Ouest.



🌡️ La chaleur estivale est à nouveau dans la moyenne sans excès particulier. Les thermomètres peuvent néanmoins dépasser 30° sous abri sur la région de Saint Gilles.



🌊 La mer reste houleuse sur les rivages Sud et Ouest même si la houle s'amortit progressivement vers 1m50/2m en fin de journée.