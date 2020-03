Plus aucun cas de contamination locale depuis 5 jours en Chine, le nombre de cas importés en baisse

Le 23/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1370

Les effets du confinement ont semble-t-il prouvé leur efficacité en Chine… Foyer de l’épidémie de coronavirus Covid-19, le pays enregistre depuis plusieurs jours une chute spectaculaire du nombre de contaminations et de décès. Mieux, depuis cinq jours, la Chine n’a enregistré aucun cas de contamination d’origine locale au virus, mais les autorités sanitaires font état dimanche de 39 cas importés supplémentaires contre 46 la veille. Neuf décès ont par ailleurs été enregistrés, tous à Wuhan, épicentre de l’épidémie.À Wuhan, capitale de la province du Hubei, les autorités locales ont commencé à desserrer le verrouillage de la ville en commençant à lever les barrages routiers malgré l’ordre donné à la population de rester confinée. Preuve de ce début de retour à la normale, seul le centre-ville de Wuhan est encore classé comme la seule zone à haut risque de la province de Hubei, contrairement aux classées à faible risque. De plus, l’aéroport de Wuhan ouvrira le 4 avril prochain en gardant toujours des contrôles sanitaires stricts.Présent sur place, Philippe Klein, un médecin français basé à Wuhan qui a notamment pu s’entretenir avec Emmanuel Macron sur son vécu ces dernières semaines, assure que le confinement actuel en France n’est pas suffisant. Il incite les autorités françaises à s’inspirer du modèle chinois . À travers deux grandes mesures: un confinement strict et l’obligation pour tous les personnels médicaux de caractériser tous les cas de patients présentant le coronavirus. "La Chine va maintenant contrôler l’épidémie sur son territoire en trois mois (…) Toutes mesures moins performantes que celles appliquées en Chine entraîneront un plus grand nombre de morts et des conséquences économiques désastreuses dues à une épidémie plus longue dans le temps", affirme le médecin.