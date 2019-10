Plus de 10 000 personnes âgées attendues à Saint-Paul

Le 17/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 83

La Journée départementale des personnes âgées se déroulera ce dimanche 20 octobre 2019 à Saint-Paul devant le stade Paul-Julius-Bénard. Un événement d’importance piloté par le conseil Départemental et par le Centre communal d’action sociale de la ville saint-pauloise.Plus de 12 000 gramounes participeront à cette manifestation dédiée au partage et aux rencontres. Ces aînés, piliers de la famille et passeurs de valeurs, profiteront de plusieurs activités prévues spécialement pour eux.Ils seront accueillis à 8h30 avant le début de la messe organisée à 10 heures. Un bal la poussière débutera à 13 heures, juste après le repas. Tous pourront aussi visiter le village agricole et découvrir les différents stands installés pour l’occasion. Santé, bien-être, information et prévention.Ce bel événement se tient juste après la fin de la Semaine bleue célébrée dans la cité saint-pauloise.