Plus de 45 % des ventes : comment le groupe Hayot a pu dominer le marché automobile local…

Le 19/08/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 1657

Avec plus de 45% de parts de marché à fin juillet, tous domaines confondus, le groupe Hayot domine le secteur automobile… Mais pas que : il est aussi très présent chez les loueurs de courte ou de longue durée, dans la vente de pneumatiques et s'est attaqué au marché très lucratif des pièces détachées et de l'entretien automobile… Une success story a montrer dans les écoles de commerce… Et les chiffres du marché à juillet 2019 !