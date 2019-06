Plus doux cet après midi, changement de temps prévu pour le lundi de Pentecôte

Le 08/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 197

Souvent ensoleillé et plus doux cet après midi

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bon après midi la Réunion!

la REUNION

1:

les nuages et les averses de ce matin ont laissé la place à un soleil plutôt généreux qui fait du bien.

Les éclaircies sont même de retour sur les sommets de la Fournaise même si le ciel reste changeant.

En revanche quelques ondées venues du large toucheront de temps à autre la côte notamment la région de Saint Philippe/Sainte Rose cet après midi.

Dans cette ambiance plus ensoleillée les températures sont en hausse sensible notamment dans les hauts.



2: sur le reste de l'île le soleil garde la main

cet après midi.

Cependant les nuages se regroupent sur les pentes de l'ouest et du nord-ouest et peuvent lâcher quelques averses.

Les plages de l'ouest affichent des conditions optimales et une température maximale proche de 29° sous abri comme à Grand Fond ( station de MétéoR Océan Indien).

3:

L'alizé

la nuit prochaine

5: demain Dimanche le vent est généralement faible. Quelques averses peuvent encore toucher la moitié est en début de matinée.

Les températures maximales sont douces.

En revanche le temps change nettement à partir de Lundi. Le vent se renforce significativement sauf sur le nord-ouest. De fortes rafales atteignant parfois 80/90km/h sont attendues et rafraîchissent l'atmosphère . Un système frontal atténué apporte une dégradation nuageuse et pluvieuse par le sud en fin de journée.

6: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 12heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).

Dans les hauts:

Sur le littoral:

Publications des dernières 24h:

https://www.meteo974.re/REUNION-nuit-arrosee-retour-des-vents-forts-pour-le-lundi-de-Pentecote_a898.html

https://www.meteo974.re/La-tempete-MIGUEL-trois-secouristes-tues-au-large-des-Sables-d-Olonne_a897.html

https://www.meteo974.re/REUNION-journee-de-contrastes_a896.html

2019 JUIN 08 12h30Image satellite: Terra est passé au dessus dece matin à 10h30. Grand retour du soleil sur la moitié est. NASA USsur la moitié estsouffle en rafales de 45 à 55 km/h vers Gillot et Pierrefonds mais commence à ralentir sensiblement dans l'après midi.Quelques rafales modérées sont ressenties vers la Plaine des Cafres ou le volcan.Les brises persistent sur les plages de l'ouest et sur le nord-ouest.La haute mer reste houleuse. Température du lagon: autour de 26°.le vent est faible dans l'ensemble. Des averses venues du large touchent encore les régions de la moitié est de l'île de Saint Philippe à Sainte Marie. Elles peuvent être temporairement modérées voire localement soutenues.Le reste de l'île connaît un temps calme avec ciel peu nuageux voire dégagé.en moyenne les températures sont en hausse sensible grâce à un ensoleillement plus généreux.Moyenne de 17.7° aujourd'hui contre 15.8° hier.en moyenne les températures sont en hausse sensible grâce à un ensoleillement plus généreux.Moyenne de 26.6° aujourd'hui contre 24.7° hier.Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .Cheers,Patrick Hoareau.