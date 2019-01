Plus humide voire localement orageux demain

Le 10/01/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 78

Des averses orageuses sont notées entre Maurice et la Réunion.

2019 Jan 10 19h40 Mascareignes.Bonsoir toutes et tous!Superbe jeudi. C'était le paradis à la Plaine des Cafres.Retour à un peu plus d'instabilité et d'humidité demain.Cheers,Patrick Hoareau.