🌡️ Températures prévues

➡️ Vent et pluie sur le Sud-Est tout comme au volcan. Des éclaircies probables en journée malgré tout.➡️ Vent fort sur les plages de la Saline et de Saint Leu mais le plus souvent au soleil. Vent fort aussi à l'Étang Salé avec moins de soleil.➡️ Chaud et ensoleillé ce matin du Nord-Est au Nord-Ouest en passant par Saint Denis avec peu de vent.➡️la couverture nuageuse péi occupe le terrain de la moitié Nord-Ouest avec quelques averses sur les pentes qui peuvent déborder brièvement vers la Grande Chaloupe.Sur un large quart Sud-Est le temps reste maussade avec de fréquentes averses. Le temps reste très incertain et souvent bouché dans la région du volcan.reste perturbant sur les plages de l'Étang Salé aux Roches Noires en passant par Saint Leu. Les rafales peuvent dépasser 70km/h cet après-midi vers la Saline.De l'autre côté de l'île il atteint son maximum entre Sainte Rose et Sainte Suzanne. Là aussi des rafales peuvent dépasser 70km/h.Le vent décoiffe aussi souvent au volcan et au Maïdo.De Boucan en remontant vers le Nord jusqu'à Sainte Marie le vent est faible.est agitée à forte. La houle est de l'ordre de 3m sur les côtes Sud-Est et Est.En revanche elle reste peu agitée proche du rivage entre le Boucan et Sainte Marie en passant par Saint Paul et la Possession.Les filets de protection autorisant la baignade sont installés à Boucan.La température du lagon est voisine de 28°.sont plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h07 le 12 --18h56 le 11🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1007.5