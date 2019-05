PocPoc 2.0: Contribuez au développement de projets responsables et durables à La Réunion

PocPoc, la plateforme péi de crowdfunding, se réinvente autour d’une vision plus collaborative et centrée sur l’humain. Elle a lancé un appel aux dons et vous avez jusqu’à ce dimanche 12 mai pour soutenir le lancement de cette nouvelle dynamique !En 2014, le Collège Coopératif créé la plateforme web de financement alternatif et participatif PocPoc et en fait un acteur incontournable de l’économie locale. C’est en décembre 2018, après 5 ans d’activité, que le Collège Coopératif cesse son activité et annonce sa volonté de trouver un repreneur à PocPoc. La plateforme a entre temps permis à 88 projets de se faire connaître et de financer 45 projets pour un montant total de près de 100 000 €.Parmi les nombreux projets de reprise, celui de l’association Le Clan a été retenu en février 2019. Une nouvelle équipe dynamique, prête à relever les défis pour soutenir les initiatives ayant un impact social, sociétal ou environnemental à La Réunion.Au delà de l’accompagnement personnalisé ou d’offrir une meilleure visibilité aux porteursprojets, PocPoc 2.0 a l’ambition de fédérer une communauté qui s’engage dans le développement responsable et durable de La Réunion avec un esprit de bienveillance, d’entraide, de solidarité, de partage et de collaboration. Les premières rencontres de la communauté seront lancées dans les semaines à venir, tenez-vous au courant sur la page Facebook de PocPoc.C’est tout naturellement que PocPoc est devenu partenaire du 1er StartupWeekend spécial Économie Sociale et Solidaire organisé par l’association Webcup !À l’initiative de la Ville de Le Port et de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS), l’objectif de cet évènement, qui se déroulera du 10 au 12 mai 2019 à la Halle des Manifestations du Port, est de favoriser l’émergence de projets d’Économie Sociale et Solidaire. Les participants auront 54 heures pour passer du stade de l’idée à un projet qui contribue à faire de La Réunion un monde meilleur. Les dernières places sont disponibles, rendez-vous sur swe.webcup.frCette nouvelle version de PocPoc vous intéresse ? Vous souhaitez apporter votre contribution ? La nouvelle équipe de PocPoc vous invite dès à présent à les rejoindre pour participer activement au lancement de cette nouvelle communauté !Un appel aux dons a été lancé pour soutenir les repreneurs sur les six premiers mois d’activité de la plateforme. Vous avez jusqu’à ce dimanche 12 mai 2019 pour y contribuer :