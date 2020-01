Poissons morts à l'Étang du Gol : Un début d'explication ?

Suite à la découverte de milliers de poissons morts dans l'Étang du Gol, la Civis donne des précisions sur les causes qui pourraient expliquer cette mortalité subite :

"Les dernières fortes pluies dues à la tempête Calvinia ont provoqué une élévation brutale du niveau de l’étang du Gol qui a eu pour conséquence la rupture du cordon dunaire et une "vidange" de l’Étang.



En effet, son niveau habituel depuis 1 an se trouvait aux alentours de 2 mètres, il est aujourd’hui de 55 cm (mesuré au niveau du kiosque). Ce phénomène naturel se produit régulièrement (c’est ce qui s’est passé lors de la saison des pluies 2018 pendant les phénomènes AVA, BERGUITTA). Lorsque le cordon dunaire est rompu, en plus d’une baisse importante du niveau de l’eau, une connexion plus forte mer-étang se met en place et change le taux de salinité de l’eau.



Ceci pourrait constituer une piste d’explication car les poissons morts semblent être essentiellement des Lapia. Cette espèce est assez sensible aux changements de salinité.



Le plan d’eau de l’étang du Gol appartient au domaine public fluvial (DPF) : la CIVIS n’est pas compétente pour y intervenir car elle n’est pas propriétaire du foncier.



Au titre de la compétence GEMAPI, la CIVIS a pour mission d’élaborer le plan de gestion de l’étang du Gol (études, programmation et coordination).



Chaque acteur reste compétent pour les interventions sur son foncier (la CIVIS a conventionné avec le Conservatoire du littoral uniquement)."