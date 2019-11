Polémique autour du rougail saucisse: L'enfant des restaurateurs lynchés s'exprime

Commentaires (18)

1. Yab le 04/11/2019 11:10

Cette personne ne dit pas si ce rougail saucisses en était un ou si c'était vraiment des zarico/sociss vendus ce jour là.

2. cmoin le 04/11/2019 11:12

Il n'y a rien à dire là dessus,l'homme qui a fait la vidéo est un raciste qui voulait buzzer.

3. Tamere le 04/11/2019 11:25

Font pitié ici et aussi labas.... fé pitié

4. Bertrand GERARD le 04/11/2019 11:40

Polémiques inutiles de la part de quelqu'un qui voulait faire le buzz conjugué à des paroles complètement déplacées. Résultats: des commérages qui vont bon train, des discussions sur les ondes à n'en plus finir, bref tout cela pour accoucher d'un pschiiit de la part d'assistés qui n'ont rien d'autre à faire que de"" grat zot ki"". Avant de donner au rougail saucisses ses titres de noblesse, il faudrait peut être penser à arrêter d'acheter en version industrielle à 2.95e.....au bon du compte comme disait Jean-Pierre "c'est de la m&&de"!!!

5. justedubonsens le 04/11/2019 11:44

Bien dit Melle ! L'abruti qui s'émeut d'une adaptation possible d'un rougail fut-il "saucisse" avec des propos aussi outrageant ne doit briller par son intelligence. Qu'il puisse contester, critiquer la recette "why not" ? Mais insulter les gens et en faire un étalage sur la toile, mérite un dépôt de plainte !

Des rougails saucisses j'en ai mangé des tas et il est évident que chacun, chacune a sa recette. L'artisan a mis du grain et alors ? Le lendemain Antenne ou la 1ère interviewait un quidam qui y avait mis des pommes de terre ou patates douces. Faut-il le faire passer à la guillotine parce que je n'avais encore jamais vu cette recette ?

Je ne citerai pas la phrase de Audiard sur les "cons" !

6. MôveLang le 04/11/2019 11:45

Ça aurait été mieux d'annoncer que la vraie recette de rougail saucisses allait être proposer aux futurs clients qu'ils apprécient enfin le bon rougail saucisses façon créole.

7. LesJugesQuittentLeNavire le 04/11/2019 11:45

Mi lé kréol et mi mette grain ek rougail saucisse. Et alors ? Sat lé pas content, allé fé ..... Voila et tout ça gentiment dit en bon créole.

Bref, tout ça pour dire que le mec qui filmait voulait juste faire le buzz, juste un autre abruti qui cherche sa minute de gloire via les réseaux sociaux. D'ailleurs il a réussi. Et c'est ça le pire ....

8. JPP le 04/11/2019 11:46

Mort aux cons!



Je ne vise pas de ce pauvre commerçant qui fait comme il peut pour vivre de son industrie avec certainement un sens du Vrai et du Bon.



Mais le cons de Facebook qui souvent sous un pseudo donne une note à quelqu'un sans même savoir. ZERO aux imbéciles et même à moi certainement.

9. Modeste le 04/11/2019 11:46

Je vous encourage à porter plainte contre cet individu qui a publié la vidéo et qui vous a insulté! on ne peut tolérer ce genre de comportement, c'est inadmissible! Faut qu'il y ai un précédent car n'importe qui maintenant qui a un pet de travers ce permet de dénigrer le travail des autres! Ne laissez pas tomber cette affaire!

10. Zarin le 04/11/2019 11:52

La cuisine malgache est très présente dans le Var ainsi que la TRADITIONNELLE " AFINDRAFINDRAO" !

11. sbuba le 04/11/2019 11:53

bien dit mon gars!!!

dés qu'on généralise on dit des conneries.

et l'autre pingouin il ,a même pas gouté.

queske dirait un pizzaiolo local,si 1 italien venait lui souffler dans les bronches pasque la pizza serait pas a son gout?

point positif la pub pour l'établissement de tes parents.

quand à l'abruti qui a voulu faire chier le monde,qu'il fasse bien gaffe.

étant originaire du sud de la France, je sais ce que ce genre d'attitude pourrait lui valoir comme déconvenues.

Si tu as les couilles de sortir de l'anonymat,vas y,mais gaffe à ton c....

12. Titang le 04/11/2019 12:04

Dans quel monde de violence vit on ? En tous les cas, je ne sais si c'est pareil dans les autres pays, toujours est-il que depuis l'avènement des gilets jaunes, la France s'est enflammée, c'est à qui sera le plus violent, la justice ne suivant pas..

13. lapoletchi le 04/11/2019 12:05

histoire pitoyable d'un zoreil qui pretend connaitre la Réunion et son rougail saucissi . il se prend pour le douanier du carry qui traque les contrefaçons .

au lieu d'emmerder ces gens qui bossent , il ferait mieux de la fermer .

c'est tout le probleme de l'anonymlat des réseaux sociaux qui permettent à des abrutis de dire et écrire n'importe quoi et de salir des gens sans qu'ils ne se présentent eux meme.

la lacheté dans sa forme la plus primitive .

je n'ai jamais entendu un italien critiquer la pizza hawaienne avec des ananas , ou un pot au feu avec une seule viande , ou tout autre modification d'une recette .

il y a un brevet sur le rougail saucisse?????

pas la peine de breveter cet idiot qui veut etre plus créole que les créoles .

allé tir un feuile don .....

14. zoreil du sud le 04/11/2019 12:19

arrêtez de faire chier avec votre rougail à la con , et laissez cet artisan bosser

maloki un jour maloki toujours

15. Choupette le 04/11/2019 12:56

C'est trop cruel, c'est vrai, pour ces personnes qui se donnent CORPS et âme (on entend bien la liaison là) pour faire tourner la machine.



Ce soir, comme je suis assez faignasse pour cuisiner, je vais faire une salade russe que j'appellerai salade niçoise. Mais pour l'heure, ce sera crépinette avec des princesses qu'on peut appeler cassoulet.