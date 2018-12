Police : 16 infractions relevées ce week-end dont 2 conducteurs ivres au volant

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 15 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end. 16 infractions ont été relevées, parmi lesquelles: 2 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0.5 et 0.8 mg/l d'air expiré) et 2 défauts de permis de conduire.



Les 44 fonctionnaires de police mobilisés ont également procédé à la constatation de diverses contraventions au code de la route dont 2 non ports de la ceinture de sécurité, 2 usages du téléphone au volant, 1 défaut de contrôle technique et 7 autres contraventions.