Politique, que se passe-t-il à Sainte-Marie ?

Le 03/11/2019 | Par X | Lu 163

Plan de titularisation des agents communaux, accompagnement des associations, mise en œuvre des leviers économiques à destination des entreprises, rénovation des routes, prise en compte des risques et mesures de correction, accompagnement des jeunes en difficulté, soutien aux acteurs sportifs, rénovations des écoles et j'en passe ! Depuis sa prise de fonction surprise, Richard Nirlo assume droit dans ses bottes et fait le job, il s'inscrit dans une politique volontariste et assume pleinement le vrai rôle d'un maire : la proximité.

Je tiens premièrement à préciser que ce courrier n'est pas une énième tentative de déstabilisation à l'encontre du maire actuel Richard Nirlo. Car oui, qu'on le veuille ou non, le maire actuel fait du bon boulot et il faut le dire !

Suite aux auditions de l'ex-directeur du CCAS et de son comptable, il flotte un vent d'aigreur à Sainte-Marie, notamment du côté de quelques cadres ambitieux.

Est-ce cette réussite honorable qui donne des brûlures d'estomac à quelques cadres ambitieux ? Car oui Richard, je m'adresse directement à toi en tant qu'ami, certains de tes collaborateurs et de tes élus ne te veulent pas que du bien.

Je ne souhaite pas ici les nommer directement, mais il est bien aisé de comprendre.

Comment acceptes-tu qu'un groupe d'élus de la majorité vende notre commune à Gérald Maillot ? Ils ne se cachent plus de leur volonté de faire de Sainte-Marie une annexe administrative de Saint-Denis. Ce week-end encore, un de tes élus était présent à un regroupement de Gérald Maillot. Richard, tu dois faire preuve de fermeté et te rendre à l'évidence, ces élus qui n'ont jamais bougé pour la population souhaitent avant tout préserver leur place, ils sentent le vent tourner pour eux et tentent désespérément de saborder le bateau.

Comment acceptes-tu qu'au moins deux de tes administratifs, sous couvert d'une fidélité sans faille au Sénateur Jean-Louis Lagourgue, en viennent à faire campagne ouvertement contre toi ? Richard... ces administratifs utilisent l'excuse de la fidélité pour mieux armer l'opposition. Des preuves de cette machination existent, comment expliques-tu de voir l'un d'entre eux se pavaner en compagnie d'adjoints de Gilbert Annette lors de soirée privées?

Comment acceptes-tu encore que ces mêmes cadres verrouillent totalement les services en entretenant le doute, mais pire, en cessant de faire le job et en se vautrant dans les rumeurs nocives et le mensonge ?

Richard, demain soir lors du Conseil municipal, observe le petit manège pour comprendre. Ils viendront probablement te saluer en premier, te préparer les dossiers sous prétexte d'une mielleuse complicité. Et pourtant, ils ne sont déjà plus avec toi et les Sainte-Mariens depuis quelques mois.

Tu dois poursuivre le ménage à Sainte-Marie, continuer à te séparer de ceux qui n'ont plus rien à faire dans une collectivité, car oui... ils ont perdu le sens des réalités, ils ne sont plus animés que par le désir d'engraisser leurs égos.