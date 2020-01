"Port Ouest ou poubelle ?"

Le 28/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 699

Le Port Ouest a des allures de poubelle... Les photos envoyées par un Zinfonaute sont en effet bien loin d'une carte postale : on y voit des déchets qui s'accumulent, dans un coin de la darse. À quelques mètres, on aperçoit une poignée de personnes en train de pêcher.



On peut facilement compter plus d'une centaine de bouteilles en plastiques (d'eau, de soda...), auxquelles s'ajoutent des canettes de bières et détritus en tout genre (savate, sceau, mégots, barquettes...).



"Port Ouest ou poubelle ?", réagit l'internaute, indigné. Il y a de quoi se poser la question...