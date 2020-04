Positif au coronavirus, le député mahorais Mansour Kamardine est sorti de l’hôpital

Le 05/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 213

Testé positif au Covid-19, Mansour Kamardine avait été hospitalisé vendredi, "sept jours après des symptômes grippaux, des signes de détresse respiratoire", avait-il indiqué.



"Merci mes chers amis pour vos nombreux messages de soutien. Ils me vont droit au coeur. J'ai pu sortir du CHM ce dimanche et serai officiellement guéri dans 1 semaine. Je vous prie de bien vouloir être compréhensif pour mon activité qui sera encore quelques jours limitée, le temps de récupérer des forces. Mais je demeure bien évidemment vigilant. Ra hachiri et respect des consignes sanitaires", a-t-il indiqué via Facebook.



Le député mahorais avait fait part de sa vive inquiétude concernant la propagation du coronavirus à Mayotte et avait demandé plus de moyens afin d'éviter une "hécatombe" dans l'archipel.