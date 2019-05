Positive ou négative, une sanction n’est pas violente si elle est convenue

Le 12/05/2019 | Par Luc-Laurent Salvador | Lu 108

Une journée de la non-violence éducative a été organisée sur Saint-Pierre par deux organisations assurément très louables dans leur intention tant les besoins de pacifier l’éducation sont énormes, aussi bien dans le domaine familial que celui de l’Education Nationale.



En effet, nombre d’adultes cherchent encore et toujours à exercer une emprise sur l’enfant ou l’élève par l’exercice d’une violence devenue inacceptable quand bien même elle aurait la tradition pour elle!



Des cris aux coups en passant par les humiliations, les brimades, les moqueries, les insultes, etc., on n’en finirait pas d’énumérer les différentes formes de violences prétendument éducatives.



Mais l’urgence qu’il y a à les mettre à l’index afin de prôner une éducation bienveillante ne saurait aucunement justifier le rejet en bloc de toute forme de sanction au risque d’égarer encore davantage des parents et éducateurs sans repères.



Comme le défendait Hannah Arendt, l’éducation vise à introduire l’enfant à notre monde et l’actualité nous le rappelle suffisamment, ce n’est pas celui des Bisounours.



Notre monde est civilisé parce qu’il comporte des lois (re)connues par tous qui, au moins en principe, protègent chacun d’entre nous des excès, des manquements, des malversations et autres violences de nos semblables. En effet, lorsque chacun sait qu’il y a une justice et que des sanctions s’appliqueront si jamais ces lois étaient transgressées, chacun peut en confiance prendre sa place dans la société des hommes sans craindre de se voir soumis à la loi du plus fort, la loi de la jungle, celle qui prévaut dans la plupart des cours d’école à l’heure méridienne.



Refuser les sanctions, c’est refuser que les actes aient des conséquences. Car la sanction n’est jamais que la conséquence socialement instituée d’un acte. Selon que ce dernier est jugé bénéfique ou néfaste, sa sanction sera une récompense ou une punition et il est bon que l’enfant apprenne cela exactement comme il doit apprendre les enchaînements des causes et des effets dans le monde physique: le feu brûle la main qui s’y risque, tomber de vélo peut faire très mal, le couteau peut aussi couper le doigt, etc.



Apprendre à connaître le monde, c’est connaître les effets de son action dans le domaine physique et les conséquences de ses actes dans la société. Dispenser un enfant de ces apprentissages c’est aller droit à la catastrophe. C’est engendrer un être dans la toute-puissance, dont le comportement no limit ne laissera pas d’évoquer ces conjoints violents qui, habitués à l’écoute, l’empathie et le pardon de leur victime, s’empressent de jouer la comédie de la réconciliation pour mieux perpétuer leur scénario infernal.



Ceci étant dit, la question se pose de savoir comment des sanctions pourraient être appliquées sans susciter par là même une violence, c’est-à-dire, sans que l’on soit dans l’arbitraire et/ou le rapport de force? Je ne connais à cela qu’une seule réponse, c’est pourquoi elle est déjà dans le titre. En effet, il importe qu’outre la loi, les sanctions soient, elles aussi, convenues, à l’avance, après avoir été librement discutées dans un esprit d’écoute mutuelle. Ceci constitue le principe même de l’éducation démocratique, une éducation structurante, sans violence, bienveillante mais avec des sanctions, comme dans le monde réel.