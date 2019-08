Possession: Une famille poursuit un voleur, le père se fait poignarder

Le 09/08/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 374

Ce couple Possessionnais n’a manqué ni de courage ni de sang froid. C’était aussi quelque peu imprudent. Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme pénètre dans la chambre de leur garçon de 11 ans. Ce dernier reste figé dans son lit. L’homme s’empare d’un téléphone et quitte le domicile. Les parents de l’enfant, remontés, décident de retrouver le voleur dans le quartier. Ils embarquent leur fils qui finit par reconnaître le coupable.



Le couple bloque alors le passage du jeune homme avec leur voiture et c’est la femme qui le pourchasse, le plaque contre un mur et l’asperge avec une bombe lacrymogène. Elle s’empare d’un téléphone, mais il ne s'agit pas de celui de son fils.



Son mari arrive ensuite, menace de l’asperger à nouveau et tient un tesson de bouteille dans la main. Le voleur peine à respirer à cause du gaz lacrymo. Il sort alors un couteau et poignarde le mari dans le ventre. Heureusement, la plaie n’a que 3 cm de profondeur et aucun organe n’est touché.



Ibrahim A., 18 ans, affirme devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis avoir eu peur. "Ils m’ont forcé à faire ça". C’est avec ses mots que le jeune d’origine mahoraise tente de s’expliquer. C’est un autre homme qui l’aurait également forcé à commettre le vol. Il a également cambriolé, le soir-même, une agence de voyage.



D’une fratrie de huit ou neuf enfants – il ne sait pas trop -, Ibrahim A. vit seul dans la maison de son père qu’il ne côtoie plus, à La Possession. Ayant été élevé dans des familles d’accueil et quitté l’école en 4e, le jeune homme manque de repères.



Il s’agit de la première condamnation sur son casier jusqu’à présent vierge : 20 mois de prison dont 10 ferme.